A Defesa Civil de Botucatu registrou um desabamento de muro na Avenida Conde Serra Negra, na tarde desta segunda-feira, 03. Segundo a Defesa Civil, o incidente ocorreu por conta da infiltração da água de chuva.

Após a chuva desta tarde, a estrutura do muro não resistiu e cedeu. Ainda de acordo com o Defesa Civil, ninguém ficou ferido e a família que mora no local está recebendo auxílio.