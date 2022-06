Muralha Digital começa a ser implantada em Botucatu

Prefeitura irá investir quase R$ 5 milhões em sistema de monitoramento das principais entradas e saídas de Botucatu.

Foi assinado na manhã desta sexta-feira, 10, o contrato entre Prefeitura e Consórcio de empresas que irão implantar e operar a Muralha Digital em Botucatu. A Muralha é o primeiro investimento do Programa Botucatu Protegida, que tem como objetivo ampliar recursos, equipamentos e ações na área de segurança pública na Cidade.

Para este serviço, a Prefeitura investiu quase R$ 5 milhões para a implantação de equipamentos, que deve ocorrer nos próximos 90 dias, e operação do serviço por 60 meses.

A Muralha consiste na instalação de mais de 50 câmeras de monitoramento que serão distribuídas em 19 pontos de entrada e saída da Cidade e outros equipamentos de tecnologia, os quais irão fornecer dados como leitura das placa de veículos e que auxiliarão no trabalho das forças de segurança do Município e de compartilhamento com outras cidades.

Além das câmeras, o Consórcio também irá implantar o Centro de Operações e Inteligência (COI), onde as imagens serão monitoradas 24 horas todos os dias por guardas municipais e armazenadas para o uso policial.

“A Muralha Digital é um sonho antigo, que venho tentando implantar desde o primeiro dia da minha gestão, em 2017. Neste tempo enfrentamos diversos desafios, e depois de muito trabalho, principalmente do Secretário de Segurança, Marcelo Emílio, do Comandante da Guarda Civil, Leandro Destro, e do Subcomandante, Sidnei Pichinin, conseguimos fazer esse investimento que irá auxiliar as forças de segurança principalmente na prevenção de crimes”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

As imagens geradas pela Muralha Digital permitirão o patrulhamento inteligente a partir da leitura das placas de veículos que chegam e saem da Cidade. Caso haja um alerta específico para aquele veículo, um sinal sonoro é emitido e uma viatura da GCM é acionada para verificar a situação.

Confira o mapa onde as câmeras serão instaladas.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16-_Zwk2MmsOCLPhhH092W9Gd3UlE_bw&ll=-22.890711430429846%2C-48.444482258246175&z=11

A partir da assinatura do contrato, o Consórcio terá três meses para instalar as câmeras de monitoramento e o COI.

Monitoramento de praças

Além das câmeras nas entradas da Cidade, a Prefeitura também irá instalar câmeras em nove praças públicas, para monitoramento da Guarda Civil Municipal. Os equipamentos serão instalados nos seguintes locais:

– Parque Municipal

– Largo São José

– Praça Rubião Júnior

– Cruzamento Vital Brasil x Coronel Fonseca

– Praça Coronel Raphael de Moura Campos (Paratodos)

– Praça Cavalheiro Virgílio Lunardi

– Praça Dib Jorge Saad (Praça da Rainha – Cohab 1)

– Praça Emílio Pedutti (Bosque)

– Praça Valter Benedito Calixto (Cachoeirinha)

