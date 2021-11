Movimento é tranquilo em Cemitérios de Botucatu neste dia de Finados

São três cemitérios públicos e um particular em Botucatu

A movimentação nos três cemitérios públicos de Botucatu é tranquila e transcorre dentro na normalidade nesta terça-feira, dia 02, feriado de Finados. Portal das Cruzes, Jardim e o do distrito de Vitoriana recebem milhares de visitantes desde as primeiras horas da manhã.

O fluxo de pessoas este ano é maior do que ocorreu em 2020, quando a pandemia ainda apresentava números alarmantes. A manutenção e limpeza de jazigos e túmulos por parte dos familiares foi permitida até o dia 30 de outubro, o que evitou transtornos nos locais.

Há também o Memorial Botucatu, espaço particular, administrado pelo Prever, que abriga um cenário de beleza singular. Houve uma celebração ecumênica no local pela manhã.

O mais visitado

O Cemitério mais visitado, como todos os anos, é o Portal das Cruzes, localizado no início/fim da Avenida Dom Lúcio. Inaugurado em 1889, o local abriga aproximadamente 6500 túmulos e mais de 80 mil pessoas enterradas.

A programação religiosa também é intensa, pois durante o dia são celebrados várias missas e cultos no Cemitério. Estas celebrações foram proibidas em 2020.

É grande também a movimentação fora dos Cemitérios. Há nos locais, especialmente no Portal das Cruzes, intensa atividade comercial de ambulantes que vendem flores na porta.

Apenar do grande fluxo, tudo ocorre de forma tranquila. A maior concentração é registrada na área do Cruzeiro, onde fica também o jazigo de Anna Rosa, o mais visitado de Botucatu (Acesse reportagem sobre Anna Rosa ao final do texto).

Se dentro do Cemitério a movimentação é tranquila, fora deles os motoristas causam um certo tumulto. Há disputa de vagas próximas ao local. Costa Leite e Dom Lúcio são as vias mais movimentadas e alvo preferencial das vagas.

Muitos carros estão estacionados em locais não permitidos, em especial na Rua Dr. Costa Leite, lateral ao Cemitério. As placas são claras, porém, isso pouco importunou os condutores. Não havia até às 10h30 fiscalização das forças de segurança.

Orientação

A administração dos cemitérios e a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) orientam os visitantes para que levem flores artificiais às lápides, que além de durarem mais tempo, não precisam ser regadas e não se tornam criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Cerca de 25 mil visitantes devem passar pelos três cemitérios ao longo do feriado. Os portões do Cemitério Portal ficarão abertos até às 18 horas; o Cemitério Jardim funcionará até às 18 horas; e o Cemitério de Vitoriana receberá a visitação até às 17 horas.

Veja também

Devoção: Túmulo de Anna Rosa é sempre o mais visitado no feriado de Finados (acontecebotucatu.com.br)