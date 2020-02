Morre o senhor Mariano, famoso e querido feirante de Botucatu

Faleceu nesta sexta-feira, dia 08, uma das figuras mais conhecidas da cidade, o senhor Mariano Neto Andrini. Ele foi um dos primeiros feirantes de Botucatu, um dos mais conhecidos e queridos do ramo.

Ao lado de outras figuras importantes nas feiras livres, ‘Seo Mariano’ ficou conhecido entre gerações de botucatuenses. Pelas redes sociais muita pessoas lamentaram.

“Seu Mariano, símbolo de humildade e trabalho, foi morar com Deus! Conhecido não só por ser um dos primeiros feirantes da Cidade, desde quando as feiras eram feitas em frente ao Paratodos, ele se orgulhava em falar do tempo que Botucatu tinha apenas 10 carros e da grande amizade que tinha com o sempre prefeito Lico Silveira!”, escreveu, por exemplo, o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

‘Seo Mariano’ tinha 85 anos e lutava contra um câncer. Ele foi enterrado na manhã deste sábado, 09, no Cemitério Portal das Cruzes em Botucatu.