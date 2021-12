Morre aos 93 anos o empresário botucatuense Gil de Araújo, do ‘Cine Nelli’

Faleceu nesta terça-feira, dia 28, o empresário Gilberto de Araújo, dono da empresa Cinematográfica Araújo. Ele tinha 93 anos e segundo um amigo da família relatou ao Acontece Botucatu, a morte foi por ‘causas naturais’.

Seo Gil, como era conhecido, foi figura emblemática na história da cinematografia brasileira. Sua empresa possui salas de cinema espalhadas por todo o país, em praticamente todos os estados brasileiros.

Em Botucatu, mantinha até este ano três salas no Boulevard, mas a pandemia fez a Cinematográfica Araújo desativar o local.

Apesar do investimento recente, foi por outro local que a empresa entrou para história de muitas gerações de botucatuenses. Seo Gil era dono do Cine Nelli, desativado em 2014, mas que por décadas foi o principal cinema de Botucatu.

“Desde que fechou o Nelli e começou o projeto do Boulevard, eu sempre tive em mente que queria entregar o melhor para minha cidade. É como se fosse uma dívida com a cidade que eu amo. Por isso, esse novo cinema está equipado com o que há de mais moderno. Em nenhuma das minhas salas espalhadas pelo país eu tenho algo parecido com o que será inaugurado em Botucatu”, disse Gilberto Araújo em entrevista exclusiva ao Acontece Botucatu em 2016.