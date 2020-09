Moradores reclamam de vandalismo e sujeira após aglomeração em praça do Jardim Paraíso

Destruição e muita sujeira. O Acontece Botucatu recebeu mais uma vez a reclamação de moradores da região do Jardim Paraíso.

Na noite de sexta-feira (25) e madrugada deste sábado (26) o vandalismo tomou conta da Praça do Jardim Paraíso que fica localizada no final da Avenida Rafael Laurindo. O local era conhecido antigamente como a Praça dos Eucaliptos.

Moradores enviaram imagens impressionantes como poste de luz derrubado, lixeiras destruídas e muito lixo espalhado, com cenário parecendo um campo de guerra. De acordo com os moradores, houve aglomeração e perturbação do sossego.

O Jardim Paraíso é um dos bairros com mais reclamações sobre perturbação do sossego. Veja fotos do vandalismo na praça.