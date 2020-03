Moradores do Califórnia em Botucatu sofrem com a falta de água em meio a tensão do coronavírus

Neste momento dramático de enfrentamento ao coronavírus, espera-se que população possa em casar fazer sua higiene de forma adequada, além de consumir água e usá-la para o preparo de alimentos durante o confinamento.

Nem todos os bairros de Botucatu conseguem isso e moradores do bairro Califórnia I, distrito de Rubião Junior, estão sofrendo com a falta de água.

O problema é antigo, sendo que boa parte da região depende de um poço particular, sendo que muito pouco é feito para amenizar o problema. Uma região do Califórnia já recebe água da Sabesp desde 2016.

Falta água para tudo neste momento, como banho, preparar a comida, consumo dos moradores, animais, entre outros problemas. São diversas famílias convivendo com o problema.

“Não temos água nem para tomar banho. Pedem o isolamento e tentamos fazer isso, mas falta água para cozinhar, para os animais. E a falta de água ocorre justamente nesse momento de coronavírus. Corremos um grande risco”, disse um morador.

“É assustador. Não tem água para as nossas necessidades e como a gente vai fazer com o tal do coronavírus? Tem crianças, idosos e não temos água nem pra tomar banho. A gente sabe que aqui não é problema da Prefeitura nem sa Sabesp, sabemos disso, mas precisamo de água. Alguém precisa fazer alguma coisa, meu Deus”, desabafou uma moradora que pediu para não ser identificada.

O Acontece Botucatu recebeu nos últimos dias diversas reclamações de pedido de ajuda nesse sentido no bairro. O Califórnia especificamente pertence a um particular, ainda não sendo um lote regularizado pela Prefeitura.