Moradores de zona rural de Botucatu estão sem energia elétrica após queimadas

Os danos na rede de energia ocorreram após as queimadas de grandes proporções na região de Serra da cidade entre o último domingo (12) e a segunda-feira (13) e que podem ter sido iniciadas por conta de velas colocadas em uma capela, segundo o Corpo de Bombeiros.

Depois que as chamas foram contidas, cerca de 600 famílias estão sem abastecimento. Segundo a distribuidora CPFL Energia, a previsão é de que a energia será restabelecida na região no fim da tarde desta quarta-feira.

A empresa trabalha intensamente para restabelecer os serviços. De acordo com a subprefeitura do distrito que fez um levantamento junto com a CPFL, aproximadamente 20 postes de energia foram queimados pelas chamas durante o grave incêndio.