Moradores de bem do Cachoeirinha 2 mostram um outro lado do condomínio após repercussão com casos de tráfico; assista

Após a polêmica com mais uma ocorrência de tráfico dentro do Cachoeirinha 2, o Síndico do Condomínio, Douglas Monteiro, entrou em contato com o Acontece Botucatu para mostrar que os casos policiais são pontuais e que a situação no local se apresenta de uma outra forma para os moradores.

São 252 apartamentos na unidade, com a grande maioria formada por família de bem. Em vídeo, Douglas mostra os projetos que são desenvolvidos no Cachoeirinha 2 e todas a ações que são executadas para segurança e bem estar dos moradores.

Confira o vídeo abaixo