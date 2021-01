Missas da Catedral de Botucatu são suspensas por aumento de casos de Covid-19

As missas que vinham sendo realizadas na Catedral Metropolitana de Botucatu foram suspensas temporariamente por conta da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 26, nas redes sociais da Catedral.

Três padres da Arquidiocese de Botucatu foram contaminados com a doença, sendo que dois deles estão internados em UTIs de um hospital particular de Botucatu. (veja fotos abaixo). O estado de saúde dos padres Luiz Alcione Grillo, de 58 anos, e Sebastião dos Santos, de 48, inspiram cuidados. Já o padre Luiz Gustavo Faxina esta se recuperando em casa.

“Querido povo de Deus, Amados paroquianos, levando em consideração o agravamento da situação de contágio e aumento de casos positivos para COVID-19, a Comunidade Catedral irá suspender temporariamente as Celebrações Presenciais da Santa Missa. Retornaremos no dia 13.02.2021”, disse o comunicado na rede social da igreja.

“O cuidado com a vida está acima de tudo. Nossas Celebrações irão acontecer remotamente terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo sempre as 19h pelas nossas redes sociais, começando no próximo sábado (30.01). Contamos com a compreensão e unidade de todos”, completou o informativo.