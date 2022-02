Mirian Gomes se destaca na região de Botucatu cuidando de sobrancelhas

Há 5 anos Mirian Gomes tem mergulhado em diversas especializações para cuidar das sobrancelhas, que tem se tornado uma das partes mais importantes do rosto feminino

Um dos componentes que fazem a diferença no visual, considerada hoje a moldura do rosto, as sobrancelhas necessitam de cuidados especiais para que um design perfeito revele uma boa aparência para o público feminino. Foi por isso que a empreendedora Mirian Gomes tem mergulhado em diversas especializações em cuidados com sobrancelhas há 5 anos e vem se destacando em Botucatu e Região.

Mirian, que já possui diversas certificações, acaba de concluir mais duas importantes especializações, sendo uma em “Shadow”, que é o efeito sombreado em degrade, cursado no Rio de Janeiro com uma das mais requisitadas Micropigmentadora do Brasil.

Ester Garcia do Rio de Janeiro (Especialização em Shadow que é o efeito sombreado degradê)

Chica Diniz, Craft Máster da Academy-S Academia Internacional Referencia em Micropigmentação

A outra em “Fio a Fio” foi realizada no estado de Mato Grosso do Sul, com a Craft Master de uma academia internacional referência em Micropigmentação.

Mirian contou ao Acontece Botucatu que vem se especializando e se qualificando com os melhores profissionais para começar ministrar cursos e especializações em Design de Sobrancelhas e Micropigmentação ainda este ano, para assim formar profissionais capacitados em toda a nossa região.

Para mais informações: (14) 99657-4665. O Espaço Mirian Gomes fica situado na Av. Leonardo Villas Boas, 3242, na Vila Nova Botucatu. Visite o instagram @espacomiriangomespmu

Técnica Brazilian Shadow

Técnica Fio a Fio













Compartilhe esta notícia