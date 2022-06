Militar da reserva internado no HC recebe homenagem da Força Tática de Botucatu

Walter Carlos Ferreira, 71 anos, serviu na Guerra das Malvinas em 1982

Após completar 40 anos, a Guerra das Malvinas (conflito armado entre Argentina e Reino Unido pela posse do arquipélago das Malvinas) ganha um capítulo que merece destaque e mostra o aspecto solidário por trás das tragédias.

Isto porque um militar da reserva, que foi chamado para servir no confronto em 1982, está internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e recebeu uma homenagem da Companhia de Força Tática do 12º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar) de Botucatu.

Walter Carlos Ferreira, 71 anos, de Taquarituba, foi presenteado com uma boina da Corporação na manhã desta segunda-feira, 6. Quando deu entrada no serviço hospitalar, ele relatou à equipe de enfermagem da Enfermaria de Clínica Médica I que não tinha nenhum objeto guardado que remetesse a memória deste período.

Com base no relato do paciente, os profissionais de saúde entraram em contato com a equipe da Companhia de Força Tática do 12º BPM/I, que se sensibilizou a causa, e realizou a entrega da boina ao Sr. Walter, que se emocionou ao receber o presente.

Participaram da entrega da boina o 1º SGT Carlos Alberto Nepomuceno, o Cap. PM. Márcio Rodrigo Manoel Alves e o Cabo PM Maria Cristina Figueiredo.

