MEIs de Botucatu e região podem se inscrever em evento online sobre atribuições

Ação gratuita vai abordar novos valores de contribuições, declaração obrigatória, migração e tirar dúvidas dos participantes no dia 26 de janeiro, às 19h

Com o objetivo de ajudar os empreendedores de Botucatu e região a começar o ano com tudo em ordem, o Sebrae-SP vai realizar o evento online “Regulariza MEI – sua empresa pronta para 2022” nesta quarta-feira, dia 26, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://bit.ly/regularizamei2022.

Durante o evento, os especialistas do Sebrae vão explicar os novos valores de contribuições do Microempreendedor Individual (MEI) que passam a valer a partir de fevereiro, as diferenças entre a declaração do MEI e a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, além de dar um passo a passo para fazer a Declaração Anual do Simples Nacional, obrigatória para os MEIs.

Outro ponto que será abordado no evento será a transição de MEI para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou a situação contrária: de MEs e EPPs que optarem em migrar para MEI. Os participantes terão ainda a oportunidade de tirar dúvidas com os especialistas durante a live.

Serviço

Regulariza MEI

Data: 26 de janeiro, das 19h às 21h

Inscrições gratuitas em https://bit.ly/regularizamei2022

