Marcos & Belutti, Dudu Nobre e Preto no Branco devem ser as atrações do aniversário de Botucatu

As atrações para as festividades de 165 anos de Botucatu estão praticamente definidas. A dupla sertaneja Marcos e Belutti, o sambista Dudu Nobre e o grupo gospel Preto no Branco devem compor a agenda.

O Acontece Botucatu conseguiu a informação através de uma fonte ligada ao meio artístico, porém, a prefeitura de Botucatu ainda não oficializou a divulgação.

A programação deve começar no sábado, dia 11 de abril, com artistas locais, e terminar na terça, dia 14, data do aniversário do Município.

Ainda de acordo com a fonte do Acontece, não estão definidas as datas de cada atração durante essa semana festiva. Procurada, a Prefeitura de Botucatu ainda não respondeu o questionamento do Acontece Botucatu.