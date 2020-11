Manutenção em adutora da Sabesp deixa bairros sem água em Botucatu

Previsão é que o abastecimento retorne ao normal na noite desta segunda

Alguns bairros do setor norte de Botucatu estão sem água desde o domingo, 30. Vários moradores relataram o problema, que teve início na tarde de ontem.

Segundo a Sabesp, responsável pelo abastecimento no município, a falta d’água se deu em razão de uma manutenção emergencial na adutora que abastece os reservatórios do jardim Eldorado e Cahib.

A companhia informou na manhã desta segunda-feira, 30, que os serviços de manutenção da adutora se estenderam durante a noite e um novo vazamento foi detectado.

Equipes da Sabesp estão trabalhando no local e a previsão de término do reparo na manhã de hoje (30/11).

A recuperação do abastecimento deve ocorrer ao longo desta segunda-feira, com normalização total prevista para esta noite, pois atende vários bairros da zona norte da cidade.

Por isso, a Companhia reforça o pedido de uso consciente da água e que a população evite desperdícios, já que as altas temperaturas têm apresentado reflexos no aumento do consumo de água pela população.

A Sabesp segue à disposição pelos canais de atendimentos aos clientes: telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.