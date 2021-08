Mais de 2 mil voluntários devem trabalhar na segunda dose da vacinação em massa de Botucatu no domingo, 08

Prefeitura de Botucatu e Justiça Eleitoral estão organizando um verdadeiro exército de voluntários para a realização da vacinação em massa no Município, que terá a aplicação da segunda dose neste domingo, dia 08.

Segundo o Secretário de Governo, Fábio Leite, aproximadamente 2 mil pessoas devem atuar como voluntários. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, 05, durante entrevista às Rádio Criativa FM.

Essa conta inclui profissionais de saúde para aplicação das doses, logística e organização, mesários nas dezenas de colégios eleitorais, retaguarda e apoio, entre outras. A estrutura é basicamente a mesma da primeira dose no dia 16 de maio.

Desse contingente de voluntários se enquadram profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, servidores das demais secretarias da Prefeitura e voluntários da sociedade civil. Cerca de 800 cidadãos botucatuenses que já atuam nas eleições do Cartório eleitoral também estarão na segunda dose.

Todos os voluntários participaram desde a primeira dose de treinamentos, com orientações que vão desde o acolhimento do cidadão, verificação de documentos, orientação de local e a vacinação propriamente. Além dos voluntários, profissionais dos postos de saúde e forças de segurança atuarão de forma intensa no domingo.

A vacinação em massa dos botucatuenses faz parte de um projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.