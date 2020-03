LTM dará férias para 200 trabalhadores em Botucatu

A LTM, uma das empresas mais tradicionais de Botucatu dará férias para 200 colaboradores. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 31, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu.

A medida vem na sequência de outras empresas de Botucatu no período de crise causado pelo novo coronavírus. No total a empresa tem 380 colaboradores.

Localizada no Distrito Industrial 3, a LTM fornece chicotes elétricos para Irizar e Caio em Botucatu. Os produtos atendem também industriais de todo o Brasil, nos mercados agrícola, da construção civil, automotivo, movimentação carga, entre outros.

“Gostaria de expressar meus agradecimentos a Empresa LTM pela atitude de manter por volta de 200 colaboradores em casa a partir do dia 01/04 e também agradecer aos associados pela confiança no nosso trabalho. Em nenhum momento desistimos ou recuamos, e essa luta continua com as demais empresas. Quando o trabalho e conjunto, empresa e sindicato caminham de mãos dadas e um entende a necessidade do outro, resultando nessa importante conquista”, disse Cláudio Beiça, presidente do sindicato.