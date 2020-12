LTM anuncia nova fábrica em Botucatu com capacidade para 100 empregos

O Prefeito Mário Pardini recebeu em seu gabinete, nesta semana, representantes da empresa LTM, fabricante de chicotes elétricos em Botucatu. O encontro, que também teve a presença do Secretário Municipal de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico, Junot de Lara Carvalho, contou com o anúncio da construção de uma nova sede da empresa, com 2.000 m2.

A construção deve ser iniciar já no mês de janeiro de 2021 e dará à empresa a capacidade de ter 100 postos de trabalho, que já estão em processo de contratação.

“Estamos muito felizes em ver uma empresa da nossa terra crescendo, mesmo em um período tão difícil, e principalmente escolhendo Botucatu para se desenvolver. Importante realização para a geração de empregos em nossa Cidade”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Com o novo espaço fabril, a expectativa da empresa é de aumentar sua produção de chicotes elétricos e cabos de bateria para diversos seguimentos do mercado brasileiro, produzindo até 3.700 unidades mensais.

“Existe uma projeção muito boa para 2021. Com certeza novas oportunidades de trabalho devem surgir. Tudo isto somente foi possível com apoio do Poder Público que acredita no empresariado local e nos dá subsídios para continuarmos crescendo e prosperando”, finalizou Paulo Ferrari, Diretor Comercial e de Operações da LTM.