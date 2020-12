LPNet inaugura loja no Shopping Botucatu

O provedor de internet LPNet inaugurou na segunda-feira, dia 28, sua primeira loja conceito no Shopping Botucatu. O espaço, moderno e aconchegante, oferece mais comodidade aos clientes que podem conhecer e adquirir os serviços de internet via fibra óptica – melhor tecnologia existente no mercado, telefone fixo e HDTV.

“Temos um carinho muito grande por Botucatu e presenteamos a cidade com esse novo conceito de loja”, diz Marco Aurélio da Silva, um dos diretores da LPNet que prestigiou o evento ao lado de Gustavo Moretto, diretor administrativo, Luiz Eduardo, assessor de diretoria, William Peres, diretor de operações e Felipe Sanches, executivo de vendas.

Além da loja no Shopping Botucatu, na cidade, a LPNet tem uma unidade na rua Djalma Dutra, 518, área central.

Em expansão

William Peres, diretor de operações da operadora, ressalta que a inauguração da loja conceito em Botucatu faz parte do projeto de expansão da empresa que em 2021 vai ampliar sua área de atuação.

Atualmente a LPNet atende 45 cidades do Centro-Oeste Paulista, entre elas Lençóis Paulista, sede da empresa, e municípios como Barra Bonita e Bauru.

Com planos de internet via fibra óptica a partir de 150 megas por R$ 79,90, o pacote mais vendido da LPNet é o de 300 megas, mais roteador wi-fi compatível com a velocidade, por R$ 99,90.

Para os clientes que desejam ainda mais velocidade, a operada oferece o plano de 400 megas por R$ 139,90. Em todos os pacotes a instalação é grátis no contrato de um ano de fidelidade.*

“Nossos produtos são bem competitivos, em uma velocidade excelente e preço bem acessível do mercado”, destaca Felipe Sanches, Executivo de Vendas.

Para melhor atender os clientes, além da loja no Shopping Botucatu que funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h, a LPNet oferece suporte técnico e atendimento 24 horas através das Centrais 0800 343 6001, WhatsApp (14) 3436-1000 e site www.lpnet.com.br

LPNet, provedor de internet via fibra óptica!

*promoção válida por tempo limitado.