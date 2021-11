Los Mex está em novo endereço com o melhor da culinária mexicana em Botucatu

Quem não gosta de experimentar algo diferente? Uma excelente dica em Botucatu é o restaurante Los Mex, que trouxe para a cidade o verdadeiro sabor da “cocina mexicana”.

No Los Mex o tempero foi adaptado ao paladar brasileiro, com deliciosos pratos, sobremesas e drinks incríveis para você curtir, além do ambiente, muito aconchegante e todo estilizado.

Depois de cativar o público de Botucatu, o Los Mex está em uma nova casa, na Rua Cardoso de Almeida, 1116, maior e com espaços incríveis, com ambiente interno e ambientes externos para todo os gostos.

Você pode conhecer o cardápio on-line, clicando aqui para descobrir qual prato mais combina com seu paladar. São dezenas de opções de receitas e combos, que são de dar água na boca.

Burrito de Camarão do Los Mex

Uma sugestão são os “burritos”, prato tradicional da culinária mexicana. Uma tortilha de trigo recheada com diversas opções a sua escolha. São várias opções, com camarão, carne, frango, chilli e vegetariano.

Por exemplo, no cardápio on-line você encontra o Burrito de Camarão. Tortilha de trigo fechada, recheada com muçarela derretida e pasta de feijão. O recheio é feito com camarões em molho de queijos temperado com pimentões coloridos. Acompanha guacamole e é sensacional.

Serviço

Los Mex – Comida Mexicana

Rua Dr Cardoso de Almeida, 1116 – Centro – Botucatu

Telefone e WhatsApp: (14) 99764-9406

Veja alguns vídeos e fotos do novo espaço:

