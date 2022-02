Lombadas são colocadas na Rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu

Fotos Felipe Amorim

A Concessionária Rodovias do Tietê começou a instalar nesta terça-feira, 08, as lombadas na Rodovia Gastão Dal Farra. O prazo foi definido em reunião na Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), que autorizou a instalação somente na última sexta-feira.

Na última quinta-feira, 03, o encontro contou com as presenças de representantes da Rodovias do Tietê e do Prefeito de Botucatu Mário Pardini. A reunião foi presidida pelo Diretor geral da Artesp, Milton Persolli.

O Ministério Público determinou que a instalação do dispositivo fosse acelerada, uma vez que o assunto é antigo. Em julho do ano passado a concessionária tinha protocolado o pedido para instalação de lombadas na via após vários atropelamentos de Tamanduás-bandeira.

Na oportunidade, participaram do encontro representantes do IB/Unesp, moradores do bairro Demétria, representantes da Prefeitura, Concessionária Rodovias do Tietê e Poder Legislativo. A instalação, porém, nunca saiu do papel. Havia a necessidade de uma autorização da Artesp.

Alternativa mais viável e imediata para evitar o atropelamento de animais, a colocação de redutores de velocidade (lombadas) será implantada ao longo de 3 quilômetros da rodovia.

Ao longo dos últimos 18 meses foram cinco animais da espécie ameaçada de extinção que morreram atropelados.

