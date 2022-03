Lojas, bancos e serviços reabrem nesta quarta-feira, 02, em Botucatu

Após ficar fechado durante o Carnaval, o comércio de Botucatu volta a abrir suas portas nesta quarta-feira, 02. Lojistas e colaboradores não trabalharam na folga na segunda-feira de Carnaval, que tradicionalmente é trocada pelo 09 de julho, feriado paulista.

Shoppings, Supermercados e setor de serviços (bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis) funcionaram durante o carnaval, pois possuem sindicatos diferentes. Os estabelecimentos também abrem normalmente hoje.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos voltarão a funcionar nesta Quarta-Feira de Cinzas (2) às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Serviços municipais

Saúde: nesta quarta-feira (dia 02), a partir das 13h todas as Unidades de Saúde e Hospital do Bairro, voltarão com o atendimento e testagem de pacientes com síndromes respiratórias. A vacinação também será retomada nesses locais, a partir das 13h. Os Prontos Atendimentos noturnos voltarão a atender a partir das 18h.

Educação: todas as unidades da Rede Municipal de Ensino (Ensino fundamental, Educação Infantil e EJA), estarão fechadas ainda, retornando às aulas na quinta-feira, 3/3. As escolas de Educação Infantil que atendem crianças de quatro meses a três anos em período integral, abrirão hoje, em sistema de plantão, às 7h.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” reabre hoje em horário normal (07h-18h).

Coleta de lixo: As coletas, tanto domiciliar quanto a seletiva, serão realizadas normalmente.

