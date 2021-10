Live Show irá comemorar os 20 anos do McDia Feliz em Botucatu

Uma noite de alegria, solidariedade e gratidão. Os 20 anos do McDia Feliz em Botucatu serão celebrados em uma live especial, realizada no próximo sábado, 23, a partir das 19h, na praça de alimentação do Shopping Park Botucatu.

O evento será realizado em formato híbrido, ocorrendo presencialmente (seguindo todas as medidas sanitárias contra a Covid-19) e podendo ser acompanhado também pelas páginas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) no Facebook e YouTube.

Já estão confirmadas, como atrações do evento, a Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, sob a regência do maestro Frankilin Ramos, a dupla Ricardo & Natália e a cantora Esthela Martins. Durante a programação, haverá também um bate-papo sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e um resgate histórico de como a campanha McDia Feliz começou em Botucatu, além de depoimentos e surpresas.

A organização desta noite comemorativa é da Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB, com o apoio dos seguintes parceiros: Shopping Park Botucatu, McDonald’s Botucatu, DJ Company, LPNet, Robuste Negócios Imobiliários, Une Decor, UniFSP e Viva Filmes Cine Emotion.

Sobre o McDia Feliz

A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald e, em Botucatu, pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o HCFMB. Em 2021, por conta da pandemia, o McDia Feliz, tradicionalmente realizado em agosto, será no dia 23 de outubro.

Nesse dia, todo o valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac (descontados os impostos) será revertido para capacitar médicos da rede básica nas 30 cidades que compõem as regiões do Pólo Cuesta e do Vale do Jurumirim. Os restaurantes do McDonald’s em Botucatu ficam na Av. Vital Brasil e no Shopping Botucatu e estarão o dia todo vendendo os sanduíches, cumprindo todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Os tíquetes custam R$ 17,00 e podem ser adquiridos antecipadamente com os voluntários ou pelos telefones (14) 3811-6069 ou (14) 99136-5696, bem como as camisetas promocionais da campanha deste ano, que custam R$ 30. Quem preferir, pode adquirir o combo promocional limitado (camiseta + óculos + tíquete) por R$ 50. O pagamento pode ser em dinheiro, nos cartões de crédito / débito ou ainda pelo PIX, com a chave [email protected]