Leticia Desasso, empresária Botucatuense é destaque no mercado de micropigmentação

Para qualquer pessoa conquistar o sucesso exige sangue, suor e lágrimas. Para atingir, manter ou até mesmo aumentar esse estado a quo em um mundo tão caótico como o que vivemos é um desafio constante – ainda mais para as mulheres que exercem diversos papéis na sociedade. E a inspiração de hoje é a empresária Letícia Desasso que tem sido destaque na cidade e região no ramo de micropigmentação.

Fundadora e CEO do Studio LD há cerca de 06 anos, porém sua trajetória profissional vem de longa data. A princípio tinha a intenção em seguir a carreira na área de nutrição, mas resolveu se aventurar em outras áreas, pois percebeu que não era a carreira que gostaria de seguir.

Trabalhou no setor de qualidade em uma empresa no ramo aeronáutico, porém percebeu que poderia dar voos mais altos e que o céu era o limite.

Então decidiu não se conformar e ter seu próprio negócio iniciando sua trajetória no mundo do empreendedorismo.

Começou a sua jornada no ramo da beleza e apesar de já atuar nesta área por 12 anos, foi há cerca de 05 anos que aconteceu a guinada na sua vida profissional. Quase que por acaso ela descobriu a atividade que se tornou base sólida para a construção de seu império de beleza: a micropigmentação de sobrancelhas.

Visionária e aberta ao conhecimento, sempre em busca de crescimento pessoal e profissional, começou a se especializar na área de sobrancelhas e outras técnicas no ramo de micropigmentação, onde enxergava sua contribuição em tornar o rosto das mulheres mais bonito e alinhado à sua felicidade e autoestima.

Algumas de suas formações foram feitas na PhiBrrows Academy, considerada como umas das melhores academias de beleza do mundo, criada pelo renomadíssimo Branko Babic, referência mundial no ramo de micropigmentação, bem como também especializações na Academy sviatoslabotchenash a melhor do mundo em dermógrafo.

Desde então sua carreira só decolou, em 2018 a empresária ficou entre as 10 melhores da categoria mestre de dermógrafo e sobrancelhas fio a fio do Sudeste, participando do campeonato de pigmentação. Em 2019 foi ganhadora do prêmio influencer e foi patrocinada pela marca rbkollors, reconhecida como a maior marca de tintas para micropigmentação do país. Ficou em 3º lugar na imersão Experience, Campeonato Internacional que é realizado todos anos com os melhores profissionais do mundo da área.

Recebeu a pinça dourada no ano de 2021, representando Botucatu e região, Prêmio Top Mérito Beleza Estaduais, a maior premiação de profissionais da beleza do país.

Foi júri do maior campeonato do Brasil de micropigmentação que ocorre todos os anos em Florianópolis PMU Brasil Congress no ano de 2021, onde foi a artista revelação da micropigmentação brasileira.

E a agenda da empresária não para por aí, em maio deste ano foi convidada para ser homenageada por sua técnica de micropigmentação no Congresso Day Lips, um evento que promove o encontro dos melhores profissionais e autoridades no que diz respeito ao tema. Junho irá participar do Campeonato Internacional Beauty Rio onde é uma das finalista nas técnicas de shadow sobrancelhas esfumadas e tebori fio a fio.

Em julho será homenageada mais uma vez por sua técnica, no congresso o Nextlevel PMU, em setembro será uma das palestrantes convidadas para participar do congresso Micro Maranhão e em novembro será coordenadora dos jurados do Campeonato de Micropigmentação MPU Brasil Congress.

Foi diante de todas estas experiências e bagagem profissional, que juntou técnicas de diversos professores através dos treinamentos que participou, desenvolvendo sua própria metodologia que contém um passo a passo, com menos tempo de execução e que não interfere na qualidade e resultado final do trabalho.

Sua técnica e metodologia foi reconhecida recebendo a titulação de Royal Trainer, pela rbkollors que tem como critérios para fornecer este título aos profissionais parceiros alguns requisitos, tais como: didática, conhecimento, habilidade e comprometimento.

Toda esta trajetória profissional, fez com que Letícia entendesse que seu propósito está além de sua carreira como micropigmentadora, mas sim ajudar outras mulheres nessa jornada de independência e realização. Por isso há 04 anos vem ministrando treinamentos na área de designer de sobrancelhas e micropigmentação se tornando mentora e autoridade sobre o tema.

São mais de 150 mulheres formadas pelo Studio LD, onde a empresária tem o prazer em ensinar tudo o que aprendeu e compartilhar suas experiências. “Quero ser a pessoa que eu precisava quando comecei” disse Letícia, pois sabe dos desafios que enfrentou no início da carreira e qual a importância de ser uma mentora para ajudar aquelas que tem um sonho de conquistar sua independência financeira e ter realização pessoal.

Por isso, já tem planos de expansão de sua marca, e afirma que novos projetos vêm por aí! “Sou uma pessoa de muita sorte, abençoada. Digo sempre para mim mesma que a marca LD, veio para mudar a vida de muita gente, não só a minha ou da minha família. Desejo que meu negócio melhore a vida das funcionárias que passarem pelo Studio LD, que minhas clientes renovem a autoestima e minhas alunas alcancem independência financeira e realização profissional”, essas são as palavras finais da empresária.

Compartilhe esta notícia