Largo da Catedral em Botucatu será iluminado para o Natal no próximo domingo, 29

O encanto do Natal já estará presente novamente em praças e prédios públicos de Botucatu. É o chamado Botucatu Luz, que já virou tradição no município.

Como é feito tradicionalmente, o Largo da Catedral será iluminado novamente e o ascendimento está marcado para o domingo, dia 29, após a missa das 19h00. Será o primeiro espaço público a inaugurar as luzes de Natal.

A ação de iluminação da Catedral é uma iniciativa que conta com parceiros no custeio e montagem, assim como outros pontos. De acordo com publicação do Padre Emerson Anizi, a Transportadora Phoenix será a responsável pela decoração da Catedral.

“Nossa Catedral se prepara para oferecer a Botucatu um pouquinho do Natal Luz…Luz que certamente o Menino Deus traz a cada família, dando Esperança a cada novo amanhecer e assim vamos nos preparando para o Natal!!! Gratidão pela parceria de sempre da Phenix Transportadora e o apoio da Prefeitura Municipal”, escreveu o religioso nesta terça-feira, dia 24, em sua página no Facebook e confirmando após em contato com o Acontece Botucatu.

Outros pontos

A Prefeitura de Botucatu ainda não se pronunciou sobre a iluminação pública do Natal, mas haverá decoração em alguns pontos da cidade. Porém, a programação será reduzida e sem apresentações culturais.

Na área central serão 4 pontos, segundo informações. Os locais devem ser revelados nos próximos dias. As fotos abaixo são do arquivo Acontece Botucatu da iluminação de 2019.