Labirinto dos Desafios é a nova atração do Shopping Park Botucatu

O Labirinto dos Desafios é a mais nova atração do Shopping Park Botucatu e promete divertir toda a família com seu cenário escuro, repleto de obstáculos e surpresas assustadoras. Composto por quatro níveis de intensidade à escolha dos participantes, basta conferir o regulamento e escolher a melhor opção.

Dentre as etapas de dificuldades estão: Desafio do medo – cenário horripilante preparado para aqueles que gostam de fortes emoções; Escuridão – com apenas uma lanterna de led, os grupos devem concluir o trajeto encarando desafios e surpresas; Perdidos – percurso com emboscadas e obstáculos; Passeio pelo labirinto – destinado à crianças abaixo de seis anos, acompanhadas dos responsáveis, e para aqueles que prefiram evitar grandes sustos.

A atração ficará instalada no shopping até o dia 10 de janeiro, com funcionamento das 12h às 22h. O valor da atração é R$15,00 por pessoa, não sendo recomendada para gestantes, cardíacos e hipertensos.

Serviço – Horários de funcionamento do shopping

Lojas e praça de alimentação. Segunda a sábado: das 10h às 21h. Domingo: 11h às 20h.