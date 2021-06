“Junho Verde” conta com programação especial em Botucatu

No último dia 05 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e em razão desta data, todo o mês ganha atenção com atividades voltadas à preservação da natureza, o “Junho Verde”.

Iniciativa da Secretaria do Verde, com apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), o “Junho Verde” deste ano seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19.

O Verde produziu 4 vídeos com profissionais da área, que já estão disponíveis na página da Prefeitura de Botucatu no YouTube. São eles:

– Fauna silvestre em Botucatu – Renata Cristina Batista Fonseca, professora do Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente da FCA da Unesp de Botucatu;

– Turismo de Observação de Pássaros – Roberta Leme Sogayar, Secretária Adjunta de Turismo;

– Feições Fisiográficas do Município – Marcello G. Simões, professor de Geologia e Paleontologia do IBB/Unesp;

– Educação Ambiental em unidades de conservação – Silvia Mitiko Nishida, coordenadora do Projeto Passarinhando.

Além dos vídeos, também estão programados plantios de árvores em áreas da Cidade.

Pintura especial na Cachoeira da Marta

O Centro Receptivo do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta recebeu um presente em alusão ao “Junho Verde”. A artista plástica Ana Cláudia Fernandes Cassetari pintou as paredes do Centro com lindas imagens de pássaros e vegetação.

O Parque da Cachoeira da Marta possui como estrutura uma trilha que leva visitantes diretamente à cachoeira, com piso intertravado em seu início, e com madeira no trajeto de chegada à piscina natural formada pela cachoeira. Ao todo são 500 metros de descida/subida, com altimetria de 23 metros.

O local conta também com um centro de educação ambiental com sala audiovisual para comportar 50 visitantes, além de outras duas trilhas com mirantes. Elas terão 250 e 450 metros de extensão, respectivamente, e serão acessíveis a pessoas com necessidades especiais e cadeirantes. O piso também é intertravado, com pequeno grau de inclinação favorecendo a locomoção, com paradas de descanso e mirante com vista panorâmica do Parque e da vegetação.

O Parque conta também com um estacionamento próprio finalizado para a utilização dos visitantes. São aproximadamente 40 vagas para carros e motos, além de banheiros, bancos e lixeiras.

A liberação dessas instalações do Parque deve ocorrer em breve, dependendo ainda do aval do Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria Estadual de Justiça.