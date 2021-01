Jiboia é resgatada de árvore no Jardim Cambuí em Botucatu

O Corpo de Bombeiros resgatou na tarde deste sábado, 02, uma jiboia no Jardim Cambuí, em Botucatu. O animal foi localizado por populares em uma árvore na Avenida Cecília Lourenço.

A cobra, que não é venenosa, media mais de um metro, segundo uma testemunha ao Acontece Botucatu. Capturada, a jiboia foi solta em uma área de mata do município em segurança.

O animal

As jiboias são répteis da família Boidae, a família onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é considerada a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da sucuri. Essas serpentes são muito temidas pelo seu grande porte, entretanto, como veremos a seguir, elas não são animais tão perigosos assim.

O nome científico da jiboia é Boa constrictor. O termo constrictor está relacionado com uma capacidade dessa serpente: a de matar a presa pela constrição de seu corpo. Atualmente, as jiboias são classificadas em 11 subespécies, sendo que, dessas 11, apenas duas estão presentes no território brasileiro. São elas: Boa constrictor amarali e Boa constrictor constrictor. (fonte Brasil Escola)