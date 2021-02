Jardim Continental terá nebulização nesta segunda-feira após caso de dengue

A Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu, VAS, realizará nesta segunda-feira, 15, a atividade de nebulização (aplicação de inseticida) em dois quarteirões do Jardim Continental, região norte do Município. A ação ocorrerá por conta de um caso positivo de dengue registrado no bairro.

A aplicação do inseticida será realizada no período da manhã, entre 8h30 e 12 horas. Em caso de chuva, a mesma será reagendada para o dia seguinte, 16.

Além da nebulização, os agentes de combate às endemias trabalharão na eliminação de criadouros de mosquitos e busca ativa de novos casos suspeitos. É importante que a população continue eliminando as condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, ou seja, realizando a manutenção adequada dos recipientes com ou em condições de acumular água parada.

De acordo com a avaliação de densidade larvária realizada no mês de janeiro, 4,1% dos imóveis de Botucatu estavam com larvas de mosquitos – índice de infestação muito alto que coloca a região em risco de transmissão das arboviroses (dengue, chikungunya e zika vírus).

A VAS orienta a população a procurar atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue ou de outra arbovirose, o caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão destas doenças serão realizadas o mais rápido possível.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, foram confirmados três casos da doença na Cidade.

Sobre a nebulização

A atividade de nebulização consiste na aplicação de inseticida para matar os mosquitos adultos possivelmente infectados com o vírus da dengue. O produto age apenas no momento da aplicação, portanto, a eliminação de condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti, através da eliminação da água parada, ainda é a melhor forma de combater a dengue.

Os agentes de combate às endemias visitarão os imóveis previamente e orientarão quanto a preparação do ambiente para receber a aplicação do inseticida. Após 20 minutos, os agentes retornarão para confirmar se o ambiente já está preparado para o bombista aplicar o produto.

O tempo mínimo de espera para retornar ao imóvel após a aplicação do inseticida deverá ser de 30 minutos. Em hipótese alguma os bombistas retornarão aos imóveis que estavam fechados ou não preparados para receber o inseticida, ou seja, é importante que a preparação do ambiente seja seguida dentro do prazo estipulado.

Como preparar o imóvel para receber a nebulização?

– Guarde em local fechado ou mantenha cobertos os alimentos, utensílios de cozinha, roupas limpas ou penduradas no varal, bebedouros de animais e aquários;

– Retire ou mantenha levantadas roupas de cama e toalhas de mesa para que o inseticida possa atingir todos os locais;

– Mantenha abertas as portas, janelas e cortinas para facilitar a entrada do inseticida;

– Retire ou mantenha em cômodo fechado os animais domésticos (cães, gatos, aves, entre outros);

– Pessoas impossibilitadas de aguardarem a aplicação do inseticida do lado de fora, deverão permanecer em cômodo com portas e janelas fechadas.