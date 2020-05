Jardim Botucatu, em Rubião, e Jardim Riviera começam a receber asfalto

Os moradores dos bairros Jardim Botucatu, em Rubião Júnior, e Jardim Riviera, já começaram a comemorar o fim dos transtornos com buracos, lama e poeira. As obras chegaram ao estágio principal: a pavimentação asfáltica.

Toda a infraestrutura de drenagem da água da chuva, com a instalação de guias e sarjetas, tubulação e caixas de captação já foi finalizada. Funcionários das empresas responsáveis pelas obras já começaram a transformar o que era terra, em asfalto.

“Era uma espera muito grande, de 67 e 62 anos para moradores do Jardim Botucatu e do Jardim Riviera. Além de melhorar a mobilidade das pessoas, essa infraestrutura garante mais qualidade de vida, evitando os problemas respiratórios causados pela poeira em tempos mais secos e os prejuízos com os veículos que enfrentavam lama e buracos em tempos chuvosos”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

O investimento nos dois bairros ultrapassa os R$ 3 milhões e são advindos de recursos extra orçamentários.

“Sempre dependemos das condições climáticas favoráveis para finalizar as obras em um tempo adequado. Entramos em um período de estiagem, que deve nos ajudar a finalizar essa pavimentação o quanto antes”, finaliza Wiliam Silva, Secretário Municipal de Infraestrutura.