Jardim Botucatu e Jardim Riviera serão asfaltados nas próximas semanas

Dois dos bairros mais antigos de Botucatu receberão asfalto nas próximas semanas, Jardim Botucatu e Jardim Riviera. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 05, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em sua conta no Facebook.

A demanda é antiga. De acordo com documentos postados pelo Prefeito, o asfalto chega após décadas para esses bairros.

No cadastro imobiliário constam as datas em que estes bairros tiveram seus pedidos de regularização. Os Prefeitos da época eram Emílio Peduti (1962) e João Queiroz Reis (1967).

No total serão investidos mais de R$ 3 milhões nessa ação de asfalto. Segundo apurou o Acontece Botucatu, a empresa Seman venceu o processo licitatório com o menor preço e ficará responsável pelo asfalto do Jardim Riviera com o valor de R$ 1, 259 milhão.

O Jardim Botucatu terá a empresa Fortpav como responsável após licitação pelo menor preço. O valor é de aproximadamente R$ 1,434 milhão.

“Finalizamos a licitação da pavimentação e implantação de guias e sarjetas nos dois bairros. As obras estão estipuladas para começar em breve, pondo fim a longa espera dos moradores e proporcionando mais qualidade de vida a todos”, disse Mário Pardini.

O Jardim Botucatu é um dos maiores bairros do distrito de Rubião Junior. Já o Riviera é um bairro que fica em uma área existente entre a Castelinho e o distrito de Rubião Junior.

Segundo informações, os contratos serão preenchidos nos próximos dias. Com os documentos assinados, já será emitida a ordem de serviço.