Isolamento em Botucatu no ‘feriado’ foi de 43%, diz monitoramento

Feriado adiantado em Botucatu teve queda nos números

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) mostra que o percentual de isolamento social foi de 43% em Botucatu nesta segunda-feira, dia 25. Foi feriado antecipado (09 de julho), mas o comércio funcionou dentro de seus limites, pois esta data foi trocada pela segunda-feira de carnaval em acordo coletivo da categoria.

A média estadual foi de 51% ontem. A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

Os números podem ser consultados e estão também disponibilizados em gráficos no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no estado.

As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Veja abaixo o mapa de monitoramento de Botucatu desde o início de março até ontem.