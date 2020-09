Isolada durante a pandemia, professora aposentada borda toalhas para o asilo de Botucatu

Aos 83 anos e com uma saúde de dar inveja, a professora aposentada Aparecida Neuza Ferreira Zerbinato está isolada em uma chácara em Botucatu há 6 meses, por causa da pandemia de Coronavírus.

Como ainda é muito ativa, encontrou no bordado uma maneira de passar o tempo. Foi então que a filha da dona Aparecida pensou em presentear os idosos do Asilo Padre Euclides. O mimo escolhido foi uma toalha com o nome bordado para cada um dos internos.

“Eu nem conhecia ninguém lá, mas liguei e a assistente social disse que eles iriam amar, porque adoram esses presentes personalizados e individuais. E foi uma dedicação, um amor, um carinho, um ponto diferente em cada peça finalizada”, disse Adriana Zerbinato, filha da dona Aparecida.

Dona Aparecida bordou 65 toalhas em um mês. Como havia sobrado algumas peças, elas resolveram ampliar o carinho às funcionárias do asilo e o total chegou a 109 toalhas. A entrega foi registrada pelos funcionários do asilo. As imagens mostram a felicidade estampada em cada rosto dos velhinhos que moram lá. (veja as fotos abaixo)

Com essa aproximação, Adriana notou que a unidade está necessitando de materiais e pede para que a população de Botucatu ajude.

“Com a Graça de Deus, nenhum idoso foi contaminado nesse período de pandemia. Todo cuidado, amor e proteção, pelos profissionais estão sendo tomados. Mas agora peço uma ajuda: quem puder doar Luvas de Látex Descartáveis, pois estão precisando e usam muito para seus cuidados diários, e também fraldas descartáveis. É só entregar no Asilo. Agradeço a atenção e amor de todos. Cuidem do bem maior. A VIDA”, finalizou Adriana.

O Asilo Padre Euclides fica na Rua Visconde do Rio Branco, 02. O telefone é (14) 3882-2005.