Intervenção da Sabesp na Rua Visconde do Rio Branco em Botucatu segue nesta quarta-feira, 10

A Sabesp informa na noite desta terça-feira, 09, que os serviços de remanejamento da rede coletora de esgoto na Rua Visconde do Rio Branco, em Botucatu, iniciados na manhã de hoje, se estenderão durante esta quarta-feira, dia 10, em virtude das chuvas que caíram na cidade nesta tarde.

A previsão de término dos trabalhos é até as 18 horas desta quarta (10/3), se as condições climáticas permitirem. O trânsito no local seguirá com desvio para as Ruas Independência e Quintino Bocaiúva, e a liberação da via deverá ocorrer tão logo os serviços sejam concluídos.

