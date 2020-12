Instabilidade do tempo permanece em Botucatu nesta quinta-feira, 17

As condições de instabilidade persistem no estado de São Paulo, devido à presença de uma frente semi-estacionária, na altura do litoral paulista. Dessa forma, a tendência do Tempo é de nebulosidade variável, com chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões do estado.

Chuvas mais intensas ocorrem entre os períodos da tarde e o início da madrugada. Durante o fim de semana o Tempo permanece instável, com as mesmas características, variação de nebulosidade e previsão de pancadas de chuvas isoladas, devido a áreas de instabilidade e à aproximação de uma nova frente fria.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira, 17, de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

A estimativa de chuva fica em 15 milímetros para toda região do Polo Cuesta, o que deve proporcionar o cenário e instabilidade. A temperatura máxima será 30 graus.