Infraestrutura finaliza reconstrução de ponte na “Estrada do Leite”

A Secretaria Municipal de Infraestrutura finalizou a reconstrução de mais uma ponte em estradas rurais de Botucatu. Após as fortes chuvas de fevereiro derrubarem 34 pontes em todo o perímetro rural, um intenso trabalho vem sendo realizado para devolver a total mobilidade a moradores e produtores rurais.

A última ponte finalizada é a da Estrada Jácomo Langeli, conhecida popularmente como “Estrada do Leite.

“O próprio nome desse local traz a importância dessa reconstrução para tantos produtores rurais da nossa Cidade, pois por aqui passa importante parte da produção de laticínios de Botucatu. Agora, faltam apenas 3 pontes rurais para serem reconstruídas desde a chuva de fevereiro”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além das 34 pontes prejudicadas na zona rural, as fortes chuvas do início do ano destruíram outras 8 pontes da área urbana de Botucatu, que também já estão em processo de reconstrução.