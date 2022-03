Inauguração do novo escritório de Botucatu marca nova fase na trajetória da QIMA/WQS

Com a nova sede inaugurada no dia 14 de março, a certificadora internacional QIMA/WQS continua sua estratégia de expandir seus negócios e oferecer um melhor espaço para seus clientes e colaboradores.

Empresa global e líder em soluções para certificações de segurança de alimentos, auditorias e selos de qualidade, a QIMA/WQS está de casa nova. Com as operações já iniciadas na Rua Dr. Costa Leite, 1050, no bairro de Vila Padovan em Botucatu, a mudança física leva a empresa a um novo patamar de modernidade, criando um espaço mais funcional para atender clientes e proporcionando um ambiente mais contemporâneo e acolhedor para os funcionários.

QIMA/WQS gera novos negócios e empregos para Botucatu

Uma nova fase para a trajetória da QIMA/WQS teve início quando a fita vermelha foi cortada pelo CEO Mario Berard, no último dia 14. O gesto simbólico marcou a presença da certificadora em um local estrategicamente escolhido para aproximar fisicamente a QIMA/WQS dos empresários locais e disponibilizar um espaço mais amplo e convidativo para receber novos clientes.

Na pauta da solenidade inaugural, Mario Berard, CEO que gerencia a operação Global da QIMA/WQS, falou sobre os aspectos positivos dessa mudança: “Hoje, toda a equipe celebra mais um momento de mudanças positivas em nossa empresa. Somos mais do que nunca uma nova organização: moderna, profissional, eficaz e com os olhos fixados no futuro e no nosso crescimento. A QIMA/WQS agora tem uma nova casa. Que essa etapa seja de mais sucesso e realizações em nosso novo, funcional e belo escritório”, comentou.

O evento contou ainda com a participação do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Botucatu, Junot de Lara Carvalho. A presença do secretário da cidade foi significativa para a QIMA/WQS para firmar essa parceria entre o município e os empresários locais. Em retribuição ao papel da Prefeitura de Botucatu como maior incentivador de novos negócios na região, a QIMA/WQS presta sua contribuição fomentando novas oportunidades de trabalho e compromisso de investir na cidade.

Novas instalações refletem a modernização da QIMA/WQS





Projetado pela arquiteta Heloísa Losi e com feng shui assinado por Carolina Henares, a nova sede da QIMA/WQS dispõe de vários ambientes divididos ao longo de 621 m². O contraste entre o antigo e o novo escritório é perceptível desde a entrada. Com fachada em vidro e cores sóbrias, a recém-inaugurada sede mostra uma identidade mais arrojada. E não é apenas o exterior que exibe essa mudança. Dentro das instalações, em cada um dos espaços é possível perceber que o projeto arquitetônico acompanha o um estilo cheio de requinte, nivelando sua estrutura física ao seu posicionamento de destaque como prestadora de serviços global.

Pensando na produtividade da equipe, aliando ambientes propícios aos negócios e ao bem-estar dos colaboradores, o novo escritório conta com duas salas de descanso distintas, ambas com refeitório. No primeiro andar estão localizados os departamentos de Qualidade e Operações, além de uma das duas áreas de convivências disponíveis. Já no segundo pavimento, ficam alocados os setores de Marketing, Comercial, TI, Diretoria, RH, Financeiro e duas salas de reunião.

Botucatu, o nosso hub para a América do Sul – Embora o escritório em Botucatu seja a única unidade física no Brasil, a QIMA/WQS tem auditores operando em toda América do Sul. Sempre mantendo a qualidade nos serviços oferecidos, a mudança física leva a empresa a um novo patamar de modernidade, espaço de trabalho e dinamismo operacional.

Sobre a QIMA/WQS

Fundada em 1993 – originalmente chamada WQS – a empresa surgiu com a proposta de oferecer soluções para a indústria de alimentos através de certificações reconhecidas pela GFSI (BRCGS, GLOBALG.AP, SQF, IFS), segurança de alimentos, auditorias éticas, selos de qualidade, inspeções, treinamentos e gestão da cadeia de fornecimento.

São mais de 30 anos de experiência, com soluções aprovadas por entidades governamentais e grandes varejista do setor. Com sede nos EUA e filiais no Brasil, México e Paraguai, a QIMA/WQS oferece soluções para mais de 20.000 empresas em toda a cadeia produtiva, desde a fazenda até a produção, embalagem, transporte e varejo.

CONTATO:

Departamento de Marketing

[email protected]

