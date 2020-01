Inadimplência em Botucatu fechou 2019 em R$ 1,69 milhão

O montante de dívidas acumuladas em Botucatu chegou a R$ 1.692.634,88 no ano passado superando em 12,82% o mesmo de 2018, conforme registrado pela Associação Comercial e Empresarial de Botucatu (ACEB) em conjunto com a Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Na oportunidade, a inadimplência no comércio local chegou a R$ 1.500.330. À época, 1.909 Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) de botucatuenses tiveram 2.544 inserções nas listas de negativados. Naquele ano a maior parte dos débitos centrava-se em homens (1.196) ante mulheres (713) e os débitos estavam com atraso há mais de vinte e quatro meses, somando R$ 765.287,29. Contas na faixa de R$ 401 a R$ 500 predominam as inclusões tendo 1.455 ocorrências, quando R$ 397.550,11 não foram quitados.

Em 2019 foram 1.858 CPFs que resultaram em 2.778 registros no serviço de proteção ao crédito somente em Botucatu. Desse total, 1.241 inclusões eram de homens e 617 mulheres. A grande maioria das inclusões (1.926) tinha até doze meses de atraso, gerando impacto de R$ 1.137.105,79. Dívidas de R$ 401 a R$ 500 predominaram as ocorrências de atraso no pagamento, sendo responsáveis por 1.557 CPFs inseridos na lista de negativação da ACEB/Boa Vista SCPC, fazendo com que R$ 426.071,74 deixem de circular na economia local.

O crescimento no número de inadimplência é motivado pelo aquecimento do consumo decorrente da recuperação da economia brasileira.

“Esta variação deve-se a alguns fatores preponderantes: maior oferta de crédito e busca pelo consumo decorrente de diversos fatores como o aquecimento da economia, a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além do aumento das vendas no final de ano, foram preponderantes para que a classe empresarial buscasse com maior frequência os mecanismos de proteção”, explica o gerente executivo da ACEB, Ronaldo Vicensotti Bassetto.

Busca por proteção ao crédito sobe no final de ano

O aquecimento da economia também provocou aumento nas vendas de final de ano. Conforme projeção da Boa Vista SCPC, as vendas de Natal de 2019 tiveram crescimento de 4,5%. Com isso, a inadimplência acompanha a tendência de crescimento.

Entre 1° de novembro e 31 de dezembro o comércio botucatuense registrou R$ 279 mil em débitos com atrasos decorrentes de 323 CPFs. O número é 3,29% em comparação com as vendas do final de ano em 2018. Na oportunidade a inadimplência dos consumidores botucatuenses chegou a R$ 270 mil.

“Até poucos anos o movimento do comércio brasileiro era atrelado somente às vendas de Natal. Esse panorama mudou com a chegada e popularização da Black Friday, diluindo as vendas entre novembro e dezembro. Isso fez com que o comércio novamente busque meios de dispor crédito e receber pelas vendas”, salienta Bassetto.

Inclusão em sistema de proteção de crédito pode ser feita por plataforma online

A Associação Comercial, entidade representativa da indústria, prestadores de serviços e comerciantes em Botucatu, oferece soluções para análise e recuperação de crédito. Entre as novidades, a entidade implantou um sistema online, em seu site (www.acecdlbotucatu.com.br) para a inclusão e exclusão de registros de débitos. Consultas presenciais ao sistema da Boa Vista SCPC podem ser efetuadas de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Assessoria ACEB