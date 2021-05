Imobiliárias em Botucatu registram aumento de mais de 70% na procura por aluguel de imóveis

O setor imobiliário de Botucatu (SP) registrou nos últimos dias um aumento na procura pelo aluguel de imóveis. Segundo os donos de imobiliárias, essa procura aumentou mais de 70% desde o anúncio do Ministério da Saúde sobre o estudo inédito para pesquisar a eficácia da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19, incluindo as cepas do coronavírus.

Na pesquisa, que deve começar em até duas semanas, toda a população da cidade com mais de 18 anos que ainda não foi imunizada receberá as doses da vacina. Segundo a prefeitura, são cerca de 80 mil pessoas.

A cidade tem 150 mil habitantes; desses, 106 mil tem mais de 18 anos, mas uma parte já foi vacinada no plano nacional de imunização, que segue normalmente até a chegada das doses para a pesquisa. O município vacinou até o momento os idosos acima de 64 anos.

A prefeitura ainda está definindo quais são os critérios e a documentação que será exigida no momento da vacinação em massa, mas adiantou que um dos critérios será o comprovante de residência pelo menos dos últimos três meses.

Por isso, segundo donos de imobiliárias consultados pela TV TEM muitas pessoas tem pedido um contrato retroativo de até seis meses de aluguel, o que não é permitido, uma vez que é necessário reconhecer firma no cartório no momento do contrato.

Planejamento da vacinação

Além dos critérios para evitar que pessoas que não são moradoras da cidade participem da vacinação em massa, a administração municipal também está fazendo um planejamento para evitar aglomerações durante as aplicações.

Botucatu tem 22 salas de vacina e está pensando em como vai utilizá-las, além da vacinação em sistema drive-thru e de casa em casa.

Entre outros pontos que já foram definidos, a prefeitura informou que vai criar a Central de Coleta de Dados, que vai funcionar junto com a Central de Monitoramento da Covid-19 que já existe no município. A ideia é facilitar a coleta dos dados para o sequenciamento genético.

“O principal objetivo é coletar dados para execução da pesquisa, então dados das pessoas que testaram positivo, das pessoas que são contactantes daquelas que testaram positivo e, especialmente, do sequenciamento genético que vai ser feito”, pontua o prefeito Mário Pardini.

