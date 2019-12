Iluminação em pontos públicos de Botucatu ficará até janeiro

As praças e prédios públicos municipais receberam neste mês a iluminação especial de Natal. Como todos os anos, os lugares iluminados viraram verdadeiros postais da cidade, com milhares de pessoas visitando e tirando fotos todos os dias.

Mesmo após a passagem do Natal, os botucatuenses e visitantes em nossa cidade terão mais alguns dias para celebrar as decorações com luzes em vários pontos. Segundo a Prefeitura, a iluminação especial deve ficar até o início de janeiro.

Todos os locais iluminados foram adotados por empresas da cidade. Essa parceria fez com que a Prefeitura não colocasse dinheiros dos cofres para executar a decoração de luzes.

No total são 18 pontos de iluminação. No Centro Histórico de Botucatu, por exemplo, além das árvores enfeitadas, o destaque foi a Catedral iluminada com seis cores diferentes.

Confira os pontos iluminados e parcerias

A Praça Rubião Júnior foi iluminada pela Construtora Ecovita. A Catedral e a Praça da Pinacoteca Fórum das Artes tiveram o patrocínio da Transportadora Phenix. A Praça Pedro Torres foi enfeitada pela MRV e a fachada do prédio pela R.F. Elétrica e Elétrica Casa Grande. A árvore em frente à escola EECA foi iluminada pela Cachaçaria Água Doce.

A Praça da Igreja São José teve o apoio do Prever. A praça ao lado do Corpo de Bombeiros foi enfeitada pela escola MapleBear. A rotatória no final da Avenida Pedretti Neto foi iluminada pelo Supermercado Confiança. A Praça Paratodos foi decorada pela Construtora Pacaembu.

No Bairro, a iluminação da Praça em frente a Guarda Civil Municipal foi patrocinada pelas empresas do Distrito Industrial III: LTM, Vetroresina do Brasil, Mattos Martinelli, Frag, Kroma, Fungibras e Thermo Injet. Já a Praça Cavalheiro Virgílio Lunardi (Praça da Paróquia Sagrado Coração de Jesus) foi patrocinada pela Sabesp, Berimbau, Mulotto e Botupapel.

A Estação Ferroviária recebeu luz cênica patrocinada pela Clau’s Sports e a praça em frente a Estação foi iluminada pela UniBR. A árvore no final da Avenida Vital Brasil foi enfeitada pela LTM. O canteiro da Rua Campos Sales foi iluminado pela S&A Imóveis e a praça lateral da Rua Visconde do Rio Branco teve o patrocínio da Concreto Imóveis.

O Asilo Padre Euclides também recebeu iluminação especial patrocinada pela Associação Vicentinos.