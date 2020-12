Iluminação das praças tem início, sem festividades; veja fotos

Neste domingo, 06, às 20 horas, foram acesas as luzes de Natal das primeiras praças decoradas para o Botucatu Luz 2020. Como já virou tradição na Cidade, praças são iluminadas especialmente para o Natal em parceria com empresas de Botucatu.

“Finalizando um ano difícil, lutas, desafios, mas o amor por esta cidade e a solidariedade de nosso povo não nos deixou desistir. Esperança! Dias melhores virão”, disse o prefeito Mário Pardini.

Devido a pandemia do novo coronavírus, não houve evento de lançamento das luzes e apresentações culturais, e também o número de praças iluminadas será reduzido. Serão iluminados os seguintes locais: Praça Rubião Júnior, Catedral, Pinacoteca, Izabel Arruda, Prefeitura, Praça dos Bombeiros, Espaço Cultural e Cardosinho.

A primeira a ser acesa será a Catedral, seguida da Pinacoteca e Rubião Júnior.

A iluminação do Natal deste ano é feita em parceria com as seguintes empresas:

– Praça Rubião Júnior: Ecovita Incorporadora e Construtora.

– Catedral: Transportadora Phenix.

– Pinacoteca: Sistema Prever.

– Praça dos Bombeiros: Reobote Construções e Projetos.

– Izabel Arruda: Construtora Pacaembu.

– Prefeitura: MRV Fácil, RF Elétrica e Supermercado Panelão.

– Espaço Cultural e Cardosinho: Supermercado Panelão, Grupo Berimbau, AEDIT (Associação das Empresas do Distrito Industrial III), Faculdade Galileu, ForCasa.

A Prefeitura de Botucatu recomenda que quem for até às praças para apreciar a decoração de Natal use máscara e mantenha o distanciamento seguro.