Igreja Católica retornará de forma gradual celebrações em Botucatu a partir de 01 de setembro

Retorto das celebrações católicas em Botucatu será gradual

O retorno das celebrações presencias na Igreja Católica foi discutido na última quinta-feira, dia 20, durante reunião na Cúria Metropolitana. Membros do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores se reuniram para avaliar o retorno gradual de alguns Sacramentos.

Desde o início de agosto as Paróquias retomaram algumas Celebrações Sacramentais de maneira presencial, como Batismo, Matrimônio, Reconciliação e Unção dos enfermos, porém, tudo de maneira restritiva e seguindo protocolos dos profissionais de Saúde.

O retorno gradual está previsto para ter início no dia 01 de setembro e alguns protocolos deverão ser seguidos por cada Paróquia. Os fieis deverão permanecer distantes 2 metros uns dos outros, assim como será obrigatório o uso de máscaras.

Também está disciplinado a obrigatoriedade de itens de higiene, como álcool gel 70% dentro da igreja. Não haverá uso do folheto litúrgico, entre outros itens de uso coletivo.

“Depois de um longo tempo de provação no “deserto”, mas ainda nele, com grande alegria poderemos voltar a celebrar a Eucaristia – fonte e ápice da vida cristã e de toda a evangelização – em nossas igrejas com a presença da assembleia do povo de Deus. Mais conscientes, mais maduros, mais fortes, mais humanos, mais solidários e mais irmãos, poderemos agora contar com a Graça da Eucaristia para o longo caminho que nos resta percorrer. Sabemos bem que será necessário ainda algum tempo até que alcancemos o integral restabelecimento da vida eclesial de nossas comunidades e que nada pode e nem deve substituir a vida sacramental e litúrgica delas”, disso Dom Mauricio Grotto de Camargo, Arcebispo Metropolitana de Botucatu.

O decreto com todos os protocolos pode ser acessado aqui