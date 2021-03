Igreja Católica de Botucatu não terá cerimônias presenciais na Semana Santa e Páscoa

Datas tradicionalmente comemoradas pelos fiéis, terão celebrações apenas em formato on-line

A Arquidiocese de Botucatu divulgou nesta terça-feira, 23, que não haverá celebrações presenciais em sua área de atuação na Semana Santa e na Páscoa. A informação foi publicada por meio de uma nota, assinada pelo Arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo, e enviada a todos os padres da arquidiocese.

O objetivo da medida é evitar o contágio pelo Coronavírus dentro das igrejas, neste período crítico de pandemia.

“Todas as celebrações da Semana Santa, inclusive o Domingo de Páscoa, serão ‘não presenciais’, em outras palavras, serão virtuais. A entrega da Coleta da Campanha da Fraternidade, inicialmente marcada para o Domingo de Ramos, fica adiada para a Festa de Corpus Christi, dia 03 de junho. Recomendo vivamente que, neste período – de hoje até a quarta-feira Santa inclusive – as paróquias ofereçam aos seus fiéis Celebrações Penitenciais, sempre alertando a todos que, assim que possível, procurem fazer uma confissão auricular. Rogando instantemente, por intercessão de Sant’Ana, Padroeira de nossa Igreja Particular, que nos ajude a atravessar este tempo de pandemia com Fé, Esperança e Caridade, desejo a todos uma santa e abençoada Páscoa do Senhor”, diz o texto.

A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa.

Neste ano, a Páscoa será no dia 04 de abril, antecedida pelo Sábado de Aleluia e Sexta-Feira Santa, dia 02, data que é feriado nacional.