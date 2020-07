Hospital das Clínicas fará convênio com municípios da Polo Cuesta para testagem de Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu fará nesta quinta-feira, 15, uma cerimônia para oficializar um convênio com os municípios do consorcio Polo Cuesta para realização de testes de detecção do novo coronavírus.

O evento será feito no Salão Nobre da FMB e contará com todas as medidas necessárias que o momento exige. São esperados Prefeitos de todas essas cidades.

Desde que a autarquia recebeu o ‘robô’ capaz de processar até mil testes RT-PCR o assunto começou a ser discutido. O aparelho foi doado pelo grupo Caio Induscar.

Em entrevista à Rádio Criativa FM nesta quarta-feira, 15, o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, disse que esse convênio vai ajudar a região do Polo Cuesta a ter bons números na pandemia fazendo a testagem em massa da população. Esse cenário pode servir de argumento para que a região seja separada de Bauru nas avaliações do Plano SP.

“Precisamos fazer algo para os outros municípios nessa questão. De nada adianta se Botucatu está testando em massa e isso não ocorrer nos municípios vizinhos. Na falta de vacina, é a testagem a melhor prevenção e isso vai fortalecer a região do Polo Cuesta”, disse Pardini.