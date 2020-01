Hospital das Clínicas de Botucatu é o terceiro maior em número de atendimentos no estado

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 16, um relatório geral dos Hospitais Públicos de São Paulo. O material é um Raio-X do atendimento e das demandas prestadas por 193 hospitais públicos próprios do Estado e dos municípios no primeiro semestre de 2019.

Mais de 57 milhões de procedimentos – entre consultas, tratamentos, cirurgias, exames e atendimentos ambulatoriais – foram realizados nos 193 hospitais públicos, estaduais e municipais, do Estado de São Paulo no primeiro semestre de 2019. A amostra representa 31.115 leitos existentes e uma rede de atendimento que conta com um corpo de 28.179 médicos devidamente cadastrados no sistema.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu foi o terceiro maior em número de procedimentos nesse ranking. No total foram 1.997.176 atendimentos entre ambulatoriais, urgência e emergência. Também foram contabilizadas 13.986 internações nos seis primeiros meses de 2019, diz o levantamento.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destaca que, dia após dia, o HCFMB busca sempre aprimorar seus princípios e valores.

“A cada atendimento, o Hospital prioriza o foco no paciente, o respeito pela sua dignidade e a promoção das boas práticas profissionais. Todas essas ações são realizadas para a melhoria contínua da qualidade do nosso atendimento”, disse Balbi ao Acontece Botucatu.

Confira os números completos do HCFMB de janeiro a junho de 2019 clicando aqui

O Hospital das Clínicas da FMUSP, na Capital, lidera o ranking com o maior número de atendimentos, 4,3 milhões, o que representa 7,5% do total. A unidade, que é a maior em número de leitos (1.455), também foi a que mais realizou internações, totalizando 26.830 no período de seis meses.

Campinas completa a lista dos três estabelecimentos universitários que mais efetuaram atendimentos, com o Hospital das Clínicas da UNICAMP. No total foram 2 milhões de procedimentos.

Nos links abaixo estão os números de todos os Hospitais do Estado.

painel_saude_TCESP__leitos_equipamentos_medicos (1)

painel_saude_TCESP__procedimentos (1)

Painel da Saúde do Estado

Os dados obtidos dos vários sistemas pelo Tribunal de Contas do Estado, são referentes ao primeiro semestre de 2019 (entre janeiro e junho), e estão disponibilizados no Painel da Saúde – ferramenta desenvolvida pela Corte para mostrar um panorama da assistência hospitalar pública prestada aos cidadãos.

O levantamento foi extraído a partir das bases de dados e informações colhidas junto ao Ministério da Saúde e às Pastas estaduais da Saúde e da Fazenda; e abrange os 193 hospitais próprios administrados diretamente pelo Estado e/ou municípios. Não estão incluídos no painel os hospitais de entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as Santas Casas.

Do total, 53 unidades estão localizadas na Capital e 140 se encontram em 95 municípios do Estado.

O Painel contempla dois tipos de unidades: Hospitais Gerais (158), que representam 81,7% do total, e Hospitais Especializados (35), num percentual de 18,13%. No primeiro caso, foram realizadas 621.088 internações com permanência média de 5,34 dias por paciente. Já os atendimentos nas unidades especializadas alcançaram o montante de 74.317 internações, representando uma média de 6,79 dias por enfermo.

Com a busca individualizada, é possível visualizar detalhes sobre os tipos de leitos (de internação, cirúrgico) e de equipamentos (tomógrafo, aparelho de ressonância magnética, ultrassom com doppler colorido e ecógrafo) disponíveis em cada hospital. A interface com os dados e informações pode ser acessada pela internet por meio do link http://www.tce.sp.gov.br/paineldasaude.