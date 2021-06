Hortas comunitárias promovem alimentação saudável e renda a famílias botucatuenses

Que tal verduras e legumes fresquinhos diretos da horta para a sua mesa e ainda com preços que cabem no seu bolso? Essas são as propostas das hortas comunitárias, presentes nos quatro cantos de Botucatu.



O Programa Agricultura Urbana, da Secretaria Municipal do Verde, ocupa espaços municipais com a atividade que também gera emprego, produz alimentos sem a utilização de agrotóxicos e devolve a áreas verdes seus valores sociais, ecológicos e urbanísticos.

“Estou aqui há 11 anos e a horta comunitária é tudo para mim. É onde tiro minha renda. A Prefeitura dá todo o suporte com a doação de mudas, esterco, e também oferece cursos para cada vez mais aperfeiçoarmos a nossa plantação”, explica Ariana Cardoso Mendes, cuidadora da horta do Jardim Monte Mor.

Atualmente, Botucatu conta com 13 hortas comunitárias que oferecem legumes e verduras em conformidade com sua época durante o ano. São elas:

Setor Norte:

Horta Comunitária Itamaraty – Rua Josias Pires do Amaral, s/nº;

Horta Comunitária Monte Mor – Avenida Claudio Ferreira Cesário, s/nº;

Setor Sul:

Horta Comunitária Parque 24 de Maio – Rua Pedro Carmelin Neto, s/nº;

Horta Comunitária Associação da Prefeitura – Garagem Municipal, s/nº;

Horta Comunitária Cohab I – Avenida Jaime de Almeida Pinto, s/nº;

Horta Comunitária Cohab IV – Avenida Gentil de Castro, s/nº;

Horta Comunitária Convívio – Rua das Camélias, s/nº;

Setor Leste:

Horta Comunitária Jardim Ciranda – Rua Sebastião Gonçalves da Cunha, s/nº;

Horta Comunitária Comerciários – Rua Antônio Luiz, s/nº

Horta Vila EMA – Rua Alfredo Franklin de Mattos.

Setor Oeste:

Horta Comunitária Rubião Júnior – Rua Caetano Vidotto, s/nº;

Horta Comunitária Marajoara – Rua Adegar de Alencar Saboia, s/nº

Centro:

Horta Comunitária do Asilo – Rua Visconde do rio Branco, s/nº – Vila Auxiliadora

“As pessoas interessadas em coordenar uma horta comunitária na Cidade devem entrar em contato com a Secretaria do Verde, que analisará a disponibilidade de uma área próxima à sua residência, bem como a sua condição e integração social”, explica Fillipe Martins, Secretario Municipal do Verde.