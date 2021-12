Comércio de Botucatu abre em horário reduzido neste domingo, 12

Arquivo Acontece Botucatu

O comércio de Botucatu abre neste domingo, dia 12. As lojas de rua ficarão abertas das 12h00 às 17h00, horário reduzido e o seu funcionamento neste dia já estava programado no calendário de fim de ano. A abertura comércio ocorre em conjunto com a vacinação em massa na cidade, por isso o horário reduzido.

Na última segunda-feira, 06, teve início o funcionamento em horário especial. Nesse período as lojas de rua estendem o funcionamento visando as compras de natal até às 22h00 durante a semana.

O calendário será o seguinte:

06 a 10/12 – aberto das 9h00 às 22h00

13 a 17/12 – aberto das 9h00 às 22h00

20 a 23/12 – aberto das 9h às 22h

No dia 24 e 31, sextas-feiras que antecedem natal e ano novo, o comércio funcionará das 9h00 às 17h00. Nesta semana e também nos dias 28, 29 e 30/12 o comércio abre normalmente das 9h00 às 18h00.

Nos próximos sábados, 11 e 18 de dezembro, as lojas funcionarão das 9h00 às 17h00. Nos domingos, 12 e 19/12, o comércio abrirá 9h00 às 17h00. O comércio fecha nos dias 25 e 26 de dezembro.

