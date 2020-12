Hoje é o último dia do horário especial de Natal no comércio de Botucatu

As lojas do comércio de Botucatu ficaram abertas até às 22 horas nesta quarta-feira, dia 23. Este é o último dia do chamado horário especial de Natal do comércio.

As lojas estão abertas neste horário desde o último dia 14. Já nesta quinta-feira, dia 24, o comércio abre às 9h00 e fecha às 17hoo.

Após o fechamento no dia 25, dia de Natal, as lojas voltariam a abrir no dia 26, sábado, das 9h00 às 17h00, mas o Governador João Doria decretou que todo o estado deverá ficar na chamada fase vermelha, ou seja, apenas com serviços essenciais funcionando.