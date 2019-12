Havan abre link em site para envio de currículos em Botucatu

A Havan inicia o processo de seleção de candidatos para as vagas da loja da rede em Botucatu (SP). Os interessados devem cadastrar o seu currículo, única e exclusivamente, no link: https://cliente.havan.com.br/Portal/Institucional/TrabalheConosco.

É necessário que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Simpatia, dinamismo, iniciativa, vontade de trabalhar em equipe e disposição para o atendimento ao público são requisitos exigidos pela Havan para preencher as vagas. Além de salário compatível com as funções, a Havan oferece benefícios como vale-transporte e Programa de Participação nos Resultados (PPR).