Guarda Mirim de Botucatu implanta projeto de aulas online

Objetivo é minimizar ociosidade e maximizar o desenvolvimento humano e técnico de seus aprendizes.

A Guarda Mirim de Botucatu, em parceria com o Cebrac (Centro Brasileiro de cursos), apresentou a seus aprendizes um novo projeto voltado para o desenvolvimento humano e técnico, que incide em minimizar a ociosidade dos com atividades teóricas online, uma vez que não estão desempenhando suas atividades práticas, devido à pandemia.

As atividades são compostas por vídeo aulas, palestras, leitura e compreensão de textos, questionários e e-books, onde os aprendizes serão avaliados, individualmente, conforme atividades aplicadas e suas notas constarão na avaliação de desempenho, aplicada trimestralmente.

O objetivo é mpliar o conhecimento dos adolescentes a fim de que possam aplicá-lo no dia a dia de suas atividades práticas, fazendo com que se destaquem na empresa.

Além de toda equipe administrativa da Guarda Mirim, administrada por Milton Mauro Caricati Devidé e Clovis de Almeida Martins (gestor judicial), participam desse projeto os instrutores: Gisele Galhardo (Planejamento e organização no trabalho), Ivan Gonçalves (Direitos humanos), Leandro Laperuta (Informática e Teoria da administração), Luciene Braga Borgato (Secretariado), William Borgato Filho (Direito previdenciário), e, de forma inédita, a parceria com o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) que tem como foco principal preparar e conscientizar o aprendiz, por meio do desenvolvimento pessoal e profissional, a ter atitudes que atendam às expectativas do mercado de trabalho, de forma a ampliar sua atuação e seu sucesso profissional, com os objetivos de buscar e ampliar o autoconhecimento, conhecer-se melhor por meio da própria percepção e da percepção dos outros, reconhecendo suas habilidades, seus interesses e valores e, desenvolver as habilidades do profissional que o mercado espera.

Serviço:

A Guarda Mirim de Botucatu está localizada na praça Carlos Gomes, 05, Centro e atende no telefone 3815 2007.

Site: https://guardamirimbotucatu.com.br/

Redes sociais:https://www.facebook.com/guardamirimdebotucatu